Харків щодня забезпечує гарячим харчуванням до 59 тис. людей

Харків демонструє суттєве зростання в соціальній підтримці: кількість людей, які щодня отримують безкоштовне гаряче харчування, сягнула майже 59 тисяч. Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що це вимагає значних ресурсів міста та ретельного балансування бюджету в умовах війни.

Про це Терехов повідомив в інтервʼю для Новини.LIVE.

Скільки людей отримують харчування

Харків нині забезпечує безкоштовними гарячими стравами до 59 тисяч людей щодня, тоді як на початку реалізації програми допомоги ця цифра становила близько 25 тисяч. Терехов наголосив на складності бюджетної ситуації міста та потребі зберігати фінансову стабільність.

"Балансуємо бюджет. Важко, відверто хочу сказати. У нас не такий бюджет, як в інших містах. [...] Дуже важливо сьогодні знаходити певний баланс бюджету, щоб на все вистачало. Я бажаю, щоб у нас зовсім інший бюджет був. Але маємо те, що маємо", — зазначив Терехов.

У місті зараз працюють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування, розташованих на базі освітніх закладів у всіх районах. Вони відкриті для всіх, хто потребує допомоги, а їхня робота стала важливою частиною підтримки населення під час воєнних дій.

