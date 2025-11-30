Відео
У Харкові працює 40 пунктів безкоштовного харчування — Терехов

У Харкові працює 40 пунктів безкоштовного харчування — Терехов

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 14:47
Харків щодня забезпечує гарячим харчуванням до 59 тис. людей
Ігор Терехов. Фото: кадр із відео

Харків демонструє суттєве зростання в соціальній підтримці: кількість людей, які щодня отримують безкоштовне гаряче харчування, сягнула майже 59 тисяч. Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що це вимагає значних ресурсів міста та ретельного балансування бюджету в умовах війни.

Про це Терехов повідомив в інтервʼю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки людей отримують харчування

Харків нині забезпечує безкоштовними гарячими стравами до 59 тисяч людей щодня, тоді як на початку реалізації програми допомоги ця цифра становила близько 25 тисяч. Терехов наголосив на складності бюджетної ситуації міста та потребі зберігати фінансову стабільність.

"Балансуємо бюджет. Важко, відверто хочу сказати. У нас не такий бюджет, як в інших містах. [...] Дуже важливо сьогодні знаходити певний баланс бюджету, щоб на все вистачало. Я бажаю, щоб у нас зовсім інший бюджет був. Але маємо те, що маємо", — зазначив Терехов.

У місті зараз працюють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування, розташованих на базі освітніх закладів у всіх районах. Вони відкриті для всіх, хто потребує допомоги, а їхня робота стала важливою частиною підтримки населення під час воєнних дій.

Нагадаємо, що у Харкові стартувало будівництво нової підземної школи, яке здійснюється у форматі співфінансування між урядом і міською владою.

Раніше ми також інформували, що Ігор Терехов розповів про передачу напрацювань щодо підземних шкіл до Запоріжжя та кількох інших прифронтових громад, які зацікавилися харківським досвідом.

харчування Харків Ігор Терехов соціальний проєкт соціальна допомога
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
