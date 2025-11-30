Видео
В Харькове работает 40 пунктов бесплатного питания — Терехов

В Харькове работает 40 пунктов бесплатного питания — Терехов

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 14:47
Харьков ежедневно обеспечивает горячим питанием до 59 тыс. человек
Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Харьков демонстрирует существенный рост в социальной поддержке: количество людей, которые ежедневно получают бесплатное горячее питание, достигло почти 59 тысяч. Городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что это требует значительных ресурсов города и тщательной балансировки бюджета в условиях войны.

Об этом Терехов сообщил в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько людей получают питание

Харьков сейчас обеспечивает бесплатными горячими блюдами до 59 тысяч человек ежедневно, тогда как в начале реализации программы помощи эта цифра составляла около 25 тысяч. Терехов отметил сложность бюджетной ситуации города и необходимость сохранять финансовую стабильность.

"Балансируем бюджет. Трудно, откровенно хочу сказать. У нас не такой бюджет, как в других городах. [...] Очень важно сегодня находить определенный баланс бюджета, чтобы на все хватало. Я желаю, чтобы у нас совсем другой бюджет был. Но имеем то, что имеем", — отметил Терехов.

В городе сейчас работают 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания, расположенных на базе образовательных учреждений во всех районах. Они открыты для всех, кто нуждается в помощи, а их работа стала важной частью поддержки населения во время военных действий.

Напомним, что в Харькове стартовало строительство новой подземной школы, которое осуществляется в формате софинансирования между правительством и городскими властями.

Ранее мы также информировали, что Игорь Терехов рассказал о передаче наработок по подземным школам в Запорожье и несколько других прифронтовых громад, которые заинтересовались харьковским опытом.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
