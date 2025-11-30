Харьков ежедневно обеспечивает горячим питанием до 59 тыс. человек

Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Харьков демонстрирует существенный рост в социальной поддержке: количество людей, которые ежедневно получают бесплатное горячее питание, достигло почти 59 тысяч. Городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что это требует значительных ресурсов города и тщательной балансировки бюджета в условиях войны.

Об этом Терехов сообщил в интервью для Новини.LIVE.

Сколько людей получают питание

Харьков сейчас обеспечивает бесплатными горячими блюдами до 59 тысяч человек ежедневно, тогда как в начале реализации программы помощи эта цифра составляла около 25 тысяч. Терехов отметил сложность бюджетной ситуации города и необходимость сохранять финансовую стабильность.

"Балансируем бюджет. Трудно, откровенно хочу сказать. У нас не такой бюджет, как в других городах. [...] Очень важно сегодня находить определенный баланс бюджета, чтобы на все хватало. Я желаю, чтобы у нас совсем другой бюджет был. Но имеем то, что имеем", — отметил Терехов.

В городе сейчас работают 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания, расположенных на базе образовательных учреждений во всех районах. Они открыты для всех, кто нуждается в помощи, а их работа стала важной частью поддержки населения во время военных действий.

