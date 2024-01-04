У Каневі пожежники приборкували масштабну пожежу на сирзаводі

Пожежа на сирзаводі. Фото: скриншот Канів FM

Сьогодні, 4 січня, у місті Канів Черкаської області сталася потужна пожежа. За попередньою інформацією горить сирзавод.

Про це повідомляє управління ДСНС у Черкаській області та місцеві Telegram-канали.

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Рятувальники розповіли, що зранку 4 січня вони отримали повідомлення про пожежу на території одного з підприємств у місті Канів.

Бійці ДСНС встановили, що вогонь охопив покрівлю. Площа пожежі сягає близько 200 квадратних метрів. Наразі пожежу намагаються ліквідувати.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у Каневі горить сирзавод. Причина загоряння наразі невідома.

На опублікованих у соцмережах кадрах можна помітити, що пожежа масштабна і супроводжується чорним димом. Полум'я можна побачити з різних локацій міста.

Раніше ми повідомляли, що у Вишгороді поблизу столиці вдень 31 грудня сталася пожежа у квартирі на 17 поверсі. Виявилося, що загоряння спричинив повербанк, який заряджався від розетки.

Нагадуємо, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Область атакували ворожі дрони, спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у Білогорщі.