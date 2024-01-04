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В Каневе пожарные укрощали масштабный пожар на сырзаводе

4 января 2024 13:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Каневе пожарные укрощали масштабный пожар на сырзаводе
Пожар на сырзаводе. Фото: скриншот Канів FM
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня, 4 января, в городе Канев Черкасской области произошел мощный пожар. По предварительной информации, горит сырзавод.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Черкасской области и местные Telegram-каналы.

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Спасатели рассказали, что с утра 4 января они получили сообщение о пожаре на территории одного из предприятий в городе Канев.

Бойцы ГСЧС установили, что огонь охватил кровлю. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Пожар пытаются ликвидировать.

Местные Telegram-каналы пишут, что в Каневе горит сырзавод. Причина возгорания пока неизвестна.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно заметить, что пожар масштабен и сопровождается черным дымом. Пламя можно увидеть из разных локаций города.

Ранее мы сообщали, что в Вышгороде вблизи столицы днем 31 декабря произошел пожар в квартире на 17 этаже. Оказалось, что возгорание вызвал заряжавшийся от розетки повербанк.

Напомним, 1 января, во Львовской области прогремели взрывы. Область атаковали вражеские дроны, сработала ПВО. В результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в Белогорще.

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