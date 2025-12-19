Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Івано-Франківську пролунав потужний вибух

У Івано-Франківську пролунав потужний вибух

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 16:11
Вибух у Івано-Франківську — що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: Суспільне

У Івано-Франківську було чутно потужний вибух у п'ятницю, 19 грудня. Повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Реклама
Читайте також:

У Івано-Франківську пролунав вибух

Близько 16:00 у місті пролунав вибух. Як повідомляють місцеві мешканці, звук було чутно у центральній частині міста.

У міській раді та обласній військовій адміністрації наразі не надавали офіційного роз'яснення щодо інциденту.

Попередньо, поблизу міста могли відбуватися військові навчання.

Вибух у Франківську - деталі
Повідомлення "Суспільного". Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, потужний вибух пролунав у Одесі. Ворог атакував місто ударними БпЛА.

А також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки російських дронів атакували Україну цієї ночі.

негода вибух Івано-Франківськ Івано-Франківська область надзвичайна ситуація
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації