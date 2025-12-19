Вибух у Івано-Франківську — що відомо

У Івано-Франківську пролунав потужний вибух
Дата публікації: 19 грудня 2025 16:11
Вибух. Ілюстративне фото: Суспільне
У Івано-Франківську було чутно потужний вибух у п'ятницю, 19 грудня. Повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.
Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".
Близько 16:00 у місті пролунав вибух. Як повідомляють місцеві мешканці, звук було чутно у центральній частині міста.
У міській раді та обласній військовій адміністрації наразі не надавали офіційного роз'яснення щодо інциденту.
Попередньо, поблизу міста могли відбуватися військові навчання.
