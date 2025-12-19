Вибух у Івано-Франківську — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: Суспільне

У Івано-Франківську було чутно потужний вибух у п'ятницю, 19 грудня. Повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

У Івано-Франківську пролунав вибух

Близько 16:00 у місті пролунав вибух. Як повідомляють місцеві мешканці, звук було чутно у центральній частині міста.

У міській раді та обласній військовій адміністрації наразі не надавали офіційного роз'яснення щодо інциденту.

Попередньо, поблизу міста могли відбуватися військові навчання.

Повідомлення "Суспільного". Фото: скриншот з Telegram

