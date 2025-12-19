Взрыв в Ивано-Франковске — что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: Суспільне

В Ивано-Франковске был слышен мощный взрыв в пятницу, 19 декабря. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

В Ивано-Франковске прогремел взрыв

Около 16:00 в городе прогремел взрыв. Как сообщают местные жители, звук был слышен в центральной части города.

В городском совете и областной военной администрации пока не предоставляли официального разъяснения относительно инцидента.

Предварительно, вблизи города могли происходить военные учения.

Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот из Telegram

