В аварії в Єгипті постраждали українці — що відомо

В Єгипті перекинувся автобус з туристами — постраждали українці
Аварія сталася на сході Єгипту, в районі міста Рас-Сідр. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала щонайменше 41 людина. Серед потерпілих є й українці.
Про це в неділю, 10 листопада, повідомляє телеканал Cairo24.
Що відомо про аварію
За інформацією видання, перекинувся автобус, в якому перебували туристи з різних країн.
"Кімната рятувальних операцій Управління безпеки Синая отримала повідомлення від рятувальної поліції про те, що в Рас-Сідр перекинувся автобус. Карети швидкої допомоги негайно вирушили до місця події, щоб транспортувати поранених для надання необхідної допомоги", — йдеться у повідомленні.
Окрім українців постраждали й туристи з Азербайджану, Казахстану та Росії.
"Їх доставили до лікарні для надання допомоги", — додали у виданні.
Поки що інформації про те, в якому стані перебувають потерпілі, немає.
Причини дорожньо-транспортної пригоди наразі встановлюють.
Нагадаємо, водію автобуса, який спричинив смертельну аварію у Голосіївському районі Києва, повідомили про підозру.
В дорожньо-транспортній пригоді в Одеській області загинули двоє людей, ще двоє травмувалися. Один із загиблих — депутат Київської міськради Сергій Мамоян.
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