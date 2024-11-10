В аварії в Єгипті постраждали українці — що відомо

Пошкоджений в ДТП автобус. Фото: Cairo24

Аварія сталася на сході Єгипту, в районі міста Рас-Сідр. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала щонайменше 41 людина. Серед потерпілих є й українці.

Про це в неділю, 10 листопада, повідомляє телеканал Cairo24.

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За інформацією видання, перекинувся автобус, в якому перебували туристи з різних країн.

"Кімната рятувальних операцій Управління безпеки Синая отримала повідомлення від рятувальної поліції про те, що в Рас-Сідр перекинувся автобус. Карети швидкої допомоги негайно вирушили до місця події, щоб транспортувати поранених для надання необхідної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Перекинутий автобус в Єгипті. Фото: Cairo24

Окрім українців постраждали й туристи з Азербайджану, Казахстану та Росії.

"Їх доставили до лікарні для надання допомоги", — додали у виданні.

Поки що інформації про те, в якому стані перебувають потерпілі, немає.

Причини дорожньо-транспортної пригоди наразі встановлюють.

Нагадаємо, водію автобуса, який спричинив смертельну аварію у Голосіївському районі Києва, повідомили про підозру.

В дорожньо-транспортній пригоді в Одеській області загинули двоє людей, ще двоє травмувалися. Один із загиблих — депутат Київської міськради Сергій Мамоян.