В аварии в Египте пострадали украинцы — что известно

Поврежденный в ДТП автобус. Фото: Cairo24

Авария произошла на востоке Египта, в районе города Рас-Сидр. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал не менее 41 человек. Среди пострадавших есть и украинцы.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает телеканал Cairo24.

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Что известно об аварии

По информации издания, перевернулся автобус, в котором находились туристы из разных стран.

"Комната спасательных операций Управления безопасности Синая получила сообщение от спасательной полиции о том, что в Рас-Сидр опрокинулся автобус. Кареты скорой помощи немедленно отправились к месту происшествия, чтобы транспортировать раненых для оказания необходимой помощи", — говорится в сообщении.

Перекинутый автобус в Египте. Фото: Cairo24

Кроме украинцев, пострадали и туристы из Азербайджана, Казахстана и России.

"Их доставили в больницу для оказания помощи", — добавили в издании.

Пока информации о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, нет.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают.

Напомним, водителю автобуса, из-за которого случилась смертельная авария в Голосеевском районе Киева, сообщили о подозрении.

В дорожно-транспортном происшествии в Одесской области погибли два человека, еще двое травмировались. Один из погибших — депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян.