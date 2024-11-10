В аварии в Египте пострадали украинцы — что известно

В Египте перевернулся автобус с туристами — пострадали украинцы
Авария произошла на востоке Египта, в районе города Рас-Сидр. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал не менее 41 человек. Среди пострадавших есть и украинцы.
Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает телеканал Cairo24.
Что известно об аварии
По информации издания, перевернулся автобус, в котором находились туристы из разных стран.
"Комната спасательных операций Управления безопасности Синая получила сообщение от спасательной полиции о том, что в Рас-Сидр опрокинулся автобус. Кареты скорой помощи немедленно отправились к месту происшествия, чтобы транспортировать раненых для оказания необходимой помощи", — говорится в сообщении.
Кроме украинцев, пострадали и туристы из Азербайджана, Казахстана и России.
"Их доставили в больницу для оказания помощи", — добавили в издании.
Пока информации о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, нет.
Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают.
Напомним, водителю автобуса, из-за которого случилась смертельная авария в Голосеевском районе Киева, сообщили о подозрении.
В дорожно-транспортном происшествии в Одесской области погибли два человека, еще двое травмировались. Один из погибших — депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян.
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