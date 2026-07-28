У Японії стався потужний землетрус: є постраждалі, скасовано авіарейси

Наслідки землетрусу в Японії 28 липня 2026 року. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У вівторок, 28 липня, у південній частині Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,1. Внаслідок підземних поштовхів постраждали щонайменше 50 людей, пошкоджено дороги, мости та будівлі, а десятки тисяч осель залишилися без електропостачання. Крім того, понад 150 тисячам жителів рекомендували евакуюватися, а через наслідки стихії було скасовано низку авіарейсів і тимчасово призупинено залізничне сполучення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters та Associated Press.

Руйнування внаслідок землетрусу у Японії. Фото: Reuters

Землетрус у Японії 28 липня: що відомо про наслідки

Після потужних підземних поштовхів уряд Японії оголосив екстрені попередження також для префектур Нагасакі, Кагосіма, Фукуока, Сага, Оїта та Міядзакі. Японське метеорологічне агентство (JMA) спочатку попередило про можливе цунамі з хвилями до одного метра, однак згодом це попередження скасували.

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїті повідомила, що влада продовжує уточнювати масштаби руйнувань і кількість постраждалих. За її словами, уряд уже сформував спеціальну робочу групу, яка займається збором інформації, оцінкою наслідків стихії та координацією можливих рятувальних операцій.

"Нам вже повідомили, що люди отримали поранення. У деяких районах відбулися відключення електроенергії та пожежі, були пошкоджені дороги та мости, а також зафіксовано обвалення будівель", — сказала Такаїті.

За інформацією японського телеканалу NHK, на низці основних автомобільних доріг, зокрема на естакадному шосе, утворилися великі тріщини. Також із рейок зійшов вантажний поїзд. Через загрозу повторних поштовхів у країні тимчасово призупинили рух залізничного транспорту та скасували низку авіарейсів.

Окремі руйнування зафіксували й на цивільних об'єктах. Зокрема, значних пошкоджень зазнав торговий центр Aeon Mall Kumamoto у місті Касіма. За даними пожежної служби, після вибуху обвалилася частина другого поверху будівлі, через що під завалами могли опинитися люди.

Енергетична компанія Kyushu Electric Power повідомила, що без електропостачання залишаються близько 40 тисяч будинків. Водночас оператори мобільного зв'язку KDDI та Docomo заявили про перебої в роботі мереж через відключення електроенергії. При цьому Японський орган ядерного регулювання запевнив, що жодних порушень у роботі атомних електростанцій не зафіксовано.

За даними агентства з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, понад 150 тисячам жителів рекомендували евакуюватися до спеціально облаштованих пунктів. Із міркувань безпеки своїх працівників із підприємств у регіоні також евакуювали компанії TSMC, Sony та Fujifilm.

Представник Японського метеорологічного агентства (JMA) Шінджі Кійомото пояснив, що високу сейсмічну активність спричинила незначна глибина осередку землетрусу. Він закликав мешканців постраждалих районів бути особливо обережними протягом найближчих двох-трьох днів, адже зберігається висока ймовірність повторного потужного підземного поштовху.

Новини.LIVE інформували, що 24 червня 2026 року у Венесуелі сталися два потужні землетруси, внаслідок яких загинули 4 333 людини. Ще 16 740 осіб дістали травми, а близько 17 тисяч мешканців залишилися без житла.

Новини.LIVE також писали, що у квітні 2026 року у Японії після потужного землетрусу магнітудою 7,5 біля узбережжя оголосили загрозу цунамі з хвилями до трьох метрів. Влада закликала жителів прибережних районів терміново евакуюватися, а в окремих портах зафіксували підйом рівня води.