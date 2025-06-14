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У гуртожитку Краматорська стався вибух — загинула дитина

14 червня 2025 18:20
Аркадій Пастула - Редактор
У Краматорську стався вибух у гуртожитку — загинув підліток, ще двоє дітей у лікарні
Гуртожиток, в якому стався вибух. Фото: "Суспільне"
Аркадій Пастула - Редактор

У Краматорську в одному з гуртожитків стався вибух. Внаслідок інциденту загинув 15-річний хлопець, ще двоє дітей отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області у Facebook у суботу, 14 червня.

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Вибух у гуртожитку в Краматорську

У поліції зазначили, що трагедія сталася 13 червня. 

"Один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі. Що саме стало причиною вибуху — встановлює слідство", — йдеться у повідомленні.

Вибух у Краматорську 13 червня
Гуртожиток, в якому стався вибух. Фото: "Суспільне"

Близько 16:00 двоє неповнолітніх братів були у кімнаті товариша. У цей момент стався потужний вибух. Попередньо встановлено, що здетонував вибухонебезпечний предмет.

Вибух у гуртожитку Краматорська 13 червня
Гуртожиток, в якому стався вибух. Фото: "Суспільне"

Наразі двоє дітей перебувають у важкому стані. 

"Крім того, до травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностовано садна та забої, загрози для життя немає", — йдеться у повідомленні.

У гуртожитку Краматорська стався вибух
Гуртожиток, в якому стався вибух. Фото: "Суспільне"

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.

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Допис поліції Донецької області. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині чоловік кинув гранату в свого товариша. Внаслідок цього потерпілий помер у лікарні.

Раніше гранату підірвали у Київській області. У результаті вибухи поранення отримали троє людей.

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