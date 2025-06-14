У Краматорську стався вибух у гуртожитку — загинув підліток, ще двоє дітей у лікарні

У гуртожитку Краматорська стався вибух — загинула дитина
У Краматорську в одному з гуртожитків стався вибух. Внаслідок інциденту загинув 15-річний хлопець, ще двоє дітей отримали поранення.
Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області у Facebook у суботу, 14 червня.
Вибух у гуртожитку в Краматорську
У поліції зазначили, що трагедія сталася 13 червня.
"Один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі. Що саме стало причиною вибуху — встановлює слідство", — йдеться у повідомленні.
Близько 16:00 двоє неповнолітніх братів були у кімнаті товариша. У цей момент стався потужний вибух. Попередньо встановлено, що здетонував вибухонебезпечний предмет.
Наразі двоє дітей перебувають у важкому стані.
"Крім того, до травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностовано садна та забої, загрози для життя немає", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік кинув гранату в свого товариша. Внаслідок цього потерпілий помер у лікарні.
Раніше гранату підірвали у Київській області. У результаті вибухи поранення отримали троє людей.
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