В Краматорске произошел взрыв в общежитии — погиб подросток, еще двое детей в больнице

Общежитие, в котором произошел взрыв. Фото: "Суспільне"

В Краматорске в одном из общежитий произошел взрыв. В результате инцидента погиб 15-летний парень, еще двое детей получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области в Facebook в субботу, 14 июня.

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Взрыв в общежитии в Краматорске

В полиции отметили, что трагедия произошла 13 июня.

"Один парень, 15 лет, умер в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня борются врачи. Что именно стало причиной взрыва — устанавливает следствие", — говорится в сообщении.

Общежитие, в котором произошел взрыв. Фото: "Суспільне"

Около 16:00 двое несовершеннолетних братьев были в комнате товарища. В этот момент произошел мощный взрыв. Предварительно установлено, что сдетонировал взрывоопасный предмет.

Общежитие, в котором произошел взрыв. Фото: "Суспільне"

Сейчас двое детей находятся в тяжелом состоянии.

"Кроме того, в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. У ребенка диагностированы ссадины и ушибы, угрозы для жизни нет", — говорится в сообщении.

Общежитие, в котором произошел взрыв. Фото: "Суспільне"

Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Пост полиции Донецкой области. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области мужчина бросил гранату в своего товарища. В результате этого пострадавший умер в больнице.

Ранее гранату взорвали в Киевской области. В результате взрыва ранения получили три человека.