В Краматорске произошел взрыв в общежитии — погиб подросток, еще двое детей в больнице

В общежитии Краматорска произошел взрыв — погиб ребенок
В Краматорске в одном из общежитий произошел взрыв. В результате инцидента погиб 15-летний парень, еще двое детей получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области в Facebook в субботу, 14 июня.
Взрыв в общежитии в Краматорске
В полиции отметили, что трагедия произошла 13 июня.
"Один парень, 15 лет, умер в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня борются врачи. Что именно стало причиной взрыва — устанавливает следствие", — говорится в сообщении.
Около 16:00 двое несовершеннолетних братьев были в комнате товарища. В этот момент произошел мощный взрыв. Предварительно установлено, что сдетонировал взрывоопасный предмет.
Сейчас двое детей находятся в тяжелом состоянии.
"Кроме того, в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. У ребенка диагностированы ссадины и ушибы, угрозы для жизни нет", — говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Харьковской области мужчина бросил гранату в своего товарища. В результате этого пострадавший умер в больнице.
Ранее гранату взорвали в Киевской области. В результате взрыва ранения получили три человека.
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