У ГУР спростували "боротьбу впливів" між Іващенком і Будановим

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Головному управлінні розвідки заперечили інформацію про нібито протистояння між нинішнім керівником ГУР Олегом Іващенком та його попередником Кирилом Будановим. За словами джерел у воєнній розвідці, генерали продовжують спілкуватися та взаємодіяти у робочому режимі. Інформацію про "боротьбу впливів" співрозмовники назвали медійними інсинуаціями та конспірологією.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у воєнній розвідці, інформує Новини.LIVE.

Що кажуть у ГУР про відносини Іващенка та Буданова

За словами співрозмовників агентства, між нинішнім та колишнім керівниками ГУР триває постійний робочий діалог. Вони наголосили, що на ключових посадах у структурі залишаються офіцери, які протягом багатьох років працюють у воєнній розвідці.

Джерело також зазначило, що Іващенко та Буданов фактично все життя служили в ГУР і, за його словами, цінують традиції та цінності, сформовані у структурі.

Коментуючи повідомлення про нібито боротьбу за вплив, співрозмовник агентства наголосив, що такі твердження не відповідають реальній ситуації у розвідці. Він пояснив, що зміни в структурі є нормальним процесом, оскільки кожен командир може мати власне бачення її подальшого розвитку та особисто відповідає за результати роботи.

"Начебто "боротьба впливів" між нинішнім і попереднім начальниками ГУР – це медійні інсинуації та чергова конспірологія, на всіх ключових посадах у структурі насправді залишаються ті самі офіцери, які вже роками ведуть боротьбу з Росією та захищають Україну", — сказав співрозмовник.

Водночас джерело підтвердило, що певні зміни у структурі відбуваються. Однак, за його словами, вони не свідчать про протистояння між двома генералами, які продовжують контактувати під час робочих заходів.

"Зрозуміло, що певні зміни є, і це нормально, кожен командир має право на своє бачення стратегії розвитку структури, за результати роботи якої він особисто відповідає. Але обоє продовжують діалог, спілкуються на нарадах і зустрічах, все в робочому режимі, конкретно, по військовому. Хто і для чого зробив цей "вкид" зараз – окреме питання", — заявив співрозмовник агентства.

Що раніше писали про Іващенка та Буданова

Раніше у медіа з'явилася інформація про нібито спроби нинішнього керівника ГУР Олега Іващенка послабити вплив свого попередника Кирила Буданова на роботу розвідки.

Зокрема, за даними "Української правди", Іващенко нібито "всіляко намагається витісняти" вплив Буданова з ГУР. Також повідомлялося, що з посад могли бути звільнені люди, пов'язані з колишнім керівником воєнної розвідки.

Водночас джерела "Інтерфакс-Україна" у воєнній розвідці назвали інформацію про "боротьбу впливів" медійними інсинуаціями та заявили, що між Іващенком і Будановим зберігається робочий діалог.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що російський ракетний терор не зможе зламати українців. Він наголосив на необхідності посилити протиповітряну оборону України та закликав партнерів надати більше ракет для ППО. За його словами, Україна також працює над зміцненням власної системи протиповітряної оборони.

Новини.LIVE також писали, що на початку серпня 2026 року Буданов заявив, що Україна має переходити від прохань про військову допомогу до спільного виробництва та локалізації озброєнь. Він закликав дипломатів зосередитися на забезпеченні Сил оборони ракетами-перехоплювачами та зброєю для фронту. Окремо Буданов наголосив на важливості посилення співпраці з країнами Африки та іншими державами Глобального Півдня.