Вадим Скібіцький назвав головні страхи Кремля

У ГУР розкрили головні страхи Кремля
Генерал-майор Вадим Скібіцький поділився оцінкою найбільших страхів російського керівництва. За його словами, Кремль найбільше боїться краху путінського режиму, зміни влади, а також дестабілізації внутрішньої ситуації в Росії, що є багатонаціональною державою з величезною територією.
Про це заступник начальника ГУР МО України повідомив на Kyiv Stratcom Forum 2025.
Які головні страхи Росії
"Ці страхи російське керівництво постійно враховує, вони мають значення для прийняття рішень в умовах війни", — зазначив він.
Скібіцький також підкреслив, що ці тривоги Кремля використовуються українською стороною в боротьбі проти агресора. Водночас генерал наголосив на продовженні Росією гібридної війни, де важливу роль відіграють воєнні злочини та дезінформація.
Він згадав, зокрема, ракетні обстріли та удари 24 квітня, які в російських ЗМІ подавали як нібито спробу знищення підприємств оборонного комплексу, хоча реальні цілі були іншими.
"Завдання стратегічних комунікацій — це донести правду про те, що насправді відбувається", — підсумував Вадим Скібіцький.
Нагадаємо, що нещодавно голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розкрив, що буде з Росією після закінчення війни. Він повідомив, що противник не зменшуватиме кількість армії.
Також Буданов висловився про українців, які не хочуть захищати країну. За його словами, вони не можуть бути громадянами.
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