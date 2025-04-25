Вадим Скібіцький назвав головні страхи Кремля

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький. Фото: ГУР МО

Генерал-майор Вадим Скібіцький поділився оцінкою найбільших страхів російського керівництва. За його словами, Кремль найбільше боїться краху путінського режиму, зміни влади, а також дестабілізації внутрішньої ситуації в Росії, що є багатонаціональною державою з величезною територією.

Про це заступник начальника ГУР МО України повідомив на Kyiv Stratcom Forum 2025.

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"Ці страхи російське керівництво постійно враховує, вони мають значення для прийняття рішень в умовах війни", — зазначив він.

Скібіцький також підкреслив, що ці тривоги Кремля використовуються українською стороною в боротьбі проти агресора. Водночас генерал наголосив на продовженні Росією гібридної війни, де важливу роль відіграють воєнні злочини та дезінформація.

Він згадав, зокрема, ракетні обстріли та удари 24 квітня, які в російських ЗМІ подавали як нібито спробу знищення підприємств оборонного комплексу, хоча реальні цілі були іншими.

"Завдання стратегічних комунікацій — це донести правду про те, що насправді відбувається", — підсумував Вадим Скібіцький.

Вадим Скібіцький на Kyiv Stratcom Forum 2025. Фото: ГУР МО

Нагадаємо, що нещодавно голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розкрив, що буде з Росією після закінчення війни. Він повідомив, що противник не зменшуватиме кількість армії.

Також Буданов висловився про українців, які не хочуть захищати країну. За його словами, вони не можуть бути громадянами.