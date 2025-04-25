Вадим Скибицкий назвал главные страхи Кремля

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Фото: ГУР МО

Генерал-майор Вадим Скибицкий поделился оценкой самых больших страхов российского руководства. По его словам, Кремль больше всего боится краха путинского режима, смены власти, а также дестабилизации внутренней ситуации в России, которая является многонациональным государством с огромной территорией.

Об этом заместитель начальника ГУР МО Украины сообщил на Kyiv Stratcom Forum 2025.

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"Эти страхи российское руководство постоянно учитывает, они имеют значение для принятия решений в условиях войны", — отметил он.

Скибицкий также подчеркнул, что эти тревоги Кремля используются украинской стороной в борьбе против агрессора. В то же время генерал отметил продолжение Россией гибридной войны, где важную роль играют военные преступления и дезинформация.

Он вспомнил, в частности, ракетные обстрелы и удары 24 апреля, которые в российских СМИ подавали как якобы попытку уничтожения предприятий оборонного комплекса, хотя реальные цели были другими.

"Задача стратегических коммуникаций — это донести правду о том, что на самом деле происходит", — подытожил Вадим Скибицкий.

Вадим Скибицкий на Kyiv Stratcom Forum 2025. Фото: ГУР МО

Напомним, что недавно глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов раскрыл, что будет с Россией после окончания войны. Он сообщил, что противник не будет уменьшать количество армии.

Также Буданов высказался об украинцах, которые не хотят защищать страну. По его словам, они не могут быть гражданами.