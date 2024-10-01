На острові Корфу загинули мати та донька з України — що трапилося

Шторм на пляжі. Ілюстративне фото: Pixabay

У Греції на острові Корфу рятувальники виявили двох загиблих українських туристок, матір і доньку. Жінки пішли купатися у штормову погоду та потонули.

Про це повідомив суспільний мовник Греції Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ERT) у понеділок, 30 вересня.

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На острові Корфу у Греції рятувальники знайшли двох загиблих жінок з України. Повідомляється, що це були мати та дочки, туристкам було 52 та 32 роки відповідно.

За даними ERT, жінки відпочивали на пляжі в місті Сідарі та пішли купатися, незважаючи на штормовий вітер. Для пошуку та витягнення тіл була організована спільна операція берегової охорони та пожежної служби.

"Жінок ідентифікували за браслетами на зап'ястках. Вони зупинялися в готелі на Каналі кохання. Як розповіли журналістам працівники готелю, ця родина була постійними гостями — вони відвідували Корфу щороку", — йдеться у повідомленні.

У коментарі для Укрінформу пресслужба МЗС України зазначила, що 30 вересня посольство України в Греції отримало повідомлення від Берегової охорони острова Корфу про смерть двох громадянок України, яка сталася на морі.

"Попередньо встановлено, що загиблі перебували в Греції з метою відпочинку", — йшлося у відомстві.

Співробітники посольства встановили контакт з родичем померлих в Україні та поінформували про трагедію. Ситуація перебуває на контролі дипустанови, запевнили у пресслужбі МЗС.

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