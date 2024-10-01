На острове Корфу погибли мать и дочь из Украины, что случилось.

Шторм на пляже. Иллюстративное фото: Pixabay

В Греции на острове Корфу спасатели обнаружили двух погибших украинских туристок, мать и дочь. Женщины пошли купаться в штормовую погоду и утонули.

Об этом сообщил общественный вещатель Греции Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ERT) в понедельник, 30 сентября.

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На острове Корфу в Греции спасатели нашли двух погибших женщин из Украины. Сообщается, что это были мать и дочери, туристкам было 52 и 32 года соответственно.

По данным ERT, женщины отдыхали на пляже в городе Сидари и пошли купаться, несмотря на штормовой ветер. Для поиска и извлечения тел была организована совместная операция береговой охраны и пожарной службы.

"Женщин идентифицировали по браслету на запястье. Они останавливались в отеле на Канале любви. Как рассказали журналистам работники отеля, эта семья была постоянными гостями - они посещали Корфу ежегодно", — говорится в сообщении.

В комментарии для Укринформа пресс-служба МИД Украины отметила, что 30 сентября посольство Украины в Греции получило сообщение от Береговой охраны острова Корфу о смерти двух гражданок Украины, которая произошла на море.

"Предварительно установлено, что погибшие находились в Греции с целью отдыха", — говорилось в ведомстве.

Сотрудники посольства установили контакт с родственником умерших в Украине и проинформировали о трагедии. Ситуация находится на контроле диппредставительства, заверили в пресс-службе МИД.

Напомним, в зоне боевых действий украинские военнослужащие снова хорошо отработали по наступающим россиянам. В результате одного из боев погиб российский футболист.

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