Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У голови районної ВЛК вилучили 300 тисяч доларів — що відомо

У голови районної ВЛК вилучили 300 тисяч доларів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 13:13
У голови ВЛК вилучити 300 тисяч доларів — деталі
Гроші, які СБУ знайшла під час обшуку в очільниці ВЛК. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови ВЛК при місцевому ТЦК виявлено понад 300 тисяч доларів.

Про це інформує пресслужба СБУ у п'ятницю, 16 січня.

Реклама
Читайте також:

В очільниці ВЛК вилучили 300 тисяч доларів — деталі справи

За даними СБУ, посадовиця є однією з організаторів оборудки. В обмін на хабарі вона разом зі спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову. Їх вартість стартувала від 2,5 тисяч доларів.

null
Обшуки в очільниці ВЛК. Фото: СБУ

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону. Задокументовано понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми.

У голови ВЛК вилучити 300 тисяч доларів
Гроші, які вилучили у глави ВЛК. Фото: СБУ

Наразі очільниці ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми інформували, що в Одесі лікар оформлював фейкову інвалідність для відстрочки від мобілізації.

Також ми повідомляли, що у Полтаві суд визнав чоловіка винним у виготовленні та розповсюдженні підроблених повісток до ТЦК.

СБУ гроші покарання ВЛК ТЦК та СП підробки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації