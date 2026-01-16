У голови ВЛК вилучити 300 тисяч доларів — деталі

Гроші, які СБУ знайшла під час обшуку в очільниці ВЛК. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови ВЛК при місцевому ТЦК виявлено понад 300 тисяч доларів.

Про це інформує пресслужба СБУ у п'ятницю, 16 січня.

В очільниці ВЛК вилучили 300 тисяч доларів — деталі справи

За даними СБУ, посадовиця є однією з організаторів оборудки. В обмін на хабарі вона разом зі спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову. Їх вартість стартувала від 2,5 тисяч доларів.

Обшуки в очільниці ВЛК. Фото: СБУ

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону. Задокументовано понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми.

Гроші, які вилучили у глави ВЛК. Фото: СБУ

Наразі очільниці ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

