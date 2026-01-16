Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня У главы районной ВВК изъяли 300 тысяч долларов — что известно

У главы районной ВВК изъяли 300 тысяч долларов — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 13:13
У главы ВВК изъять 300 тысяч долларов — детали
Деньги, которые СБУ нашла во время обыска у руководительницы ВЛК. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации на Днепропетровщине. Во время обысков у председателя ВВК при местном ТЦК обнаружено более 300 тысяч долларов.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в пятницу, 16 января.

Реклама
Читайте также:

У руководительницы ВВК изъяли 300 тысяч долларов — детали дела

По данным СБУ, чиновница является одной из организаторов сделки. В обмен на взятки она вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва. Их стоимость стартовала от 2,5 тысяч долларов.

null
Обыски у руководительницы ВВК. Фото: СБУ

Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал вместе с 58-летним жителем региона. Задокументировано более 20 фактов передачи взяток организаторам преступной схемы.

У голови ВЛК вилучити 300 тисяч доларів
Деньги, которые изъяли у главы ВВК. Фото: СБУ

Сейчас руководительнице ВВК и одному из сообщников сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы информировали, что в Одессе врач оформлял фейковую инвалидность для отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали, что в Полтаве суд признал мужчину виновным в изготовлении и распространении поддельных повесток в ТЦК.

СБУ деньги наказание ВВК ТЦК и СП подделки
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации