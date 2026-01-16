У главы ВВК изъять 300 тысяч долларов — детали

Деньги, которые СБУ нашла во время обыска у руководительницы ВЛК. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации на Днепропетровщине. Во время обысков у председателя ВВК при местном ТЦК обнаружено более 300 тысяч долларов.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в пятницу, 16 января.

По данным СБУ, чиновница является одной из организаторов сделки. В обмен на взятки она вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва. Их стоимость стартовала от 2,5 тысяч долларов.

Обыски у руководительницы ВВК. Фото: СБУ

Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал вместе с 58-летним жителем региона. Задокументировано более 20 фактов передачи взяток организаторам преступной схемы.

Деньги, которые изъяли у главы ВВК. Фото: СБУ

Сейчас руководительнице ВВК и одному из сообщников сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

