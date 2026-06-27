У Гданську завершилася Конференція з питань відновлення України

Учасники Конференції з питань відновлення України. Фото: EU Council

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У п'ятницю, 26 червня, завершилася Конференція з питань відновлення України. Вона тривала у Гданську впродовж двох днів, 25 і 26 червня, і стала найбільшою за п'ять років. Політичні скандали, зокрема між Польщею та Україною, не вплинули на фінансову підтримку.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Підсумки конференції з питань відновлення України

За словами урядовців, конференція завершилася достатньо позитивно. Вдалося підписати 160 угод на суму щонайменше десять мільярдів євро. Інвестиції мають надійти до України впродовж року. Ці гроші скерують на відбудову енергетики, економіки, логістики та інших секторів, які зазнають систематичних російських ударів.

Конференція почалася на тлі історичних розбіжностей між Україною та Польщею, проте на її проведення цей факт не вплинув. Цитуючи дипломатів і політиків, які брали участь у конференції, журналістка Галина Остаповець зазначила:

"Конференція — це про інвестиції, про те, щоб заробляти гроші. Позиція нашої держави України, що ми маємо залагодити наші історичні розбіжності, історичні питання і рухатися вперед, відбудовувати Україну, робити гроші, робити бізнес, приваблювати інвестиції до України. У нас дуже багато секторів, які потребують інвестицій, потребують відбудови, і Україна концентрується саме на цих моментах. А ось історію нехай вирішують історики і не займаються нею політики".

Також вона зазначила, що цьогорічна Конференція з питань відновлення України стала найбільшою за п'ять років існування такого проєкту. Найперша конференція відбулася у швейцарському Лугано, а наступні проходили в Лондоні, Берліні та Римі.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Україна разом із Європейським інвестиційним банком оголосила про новий пакет підтримки для країни. Це сталося під час Ukraine Recovery Conference 2026. Загальний обсяг фінансування — понад 470 мільйонів євро.

Також Новини.LIVE писав, що 25 червня у Гданську розпочалася Конференція з питань відновлення України. Європейські політики, українські урядовці та представники міжнародного бізнесу обговорювали безпекову ситуацію, підтримку Києва та практичні механізми майбутньої відбудови України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на підтримку України скерували перший транш із 90-мільярдного кредиту — 3,2 мільярда євро.