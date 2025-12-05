Відео
Головна Новини дня У Франції різко зросла кількість російських фейків у медіа

У Франції різко зросла кількість російських фейків у медіа

Ua en ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 09:44
У Франції зросла кількість російських фейків у новинах
Фейкові новини. Ілюстративне фото: Freepik

У Франції стрімко зростає активність російської дезінформаційної мережі. Журналісти виявили понад 200 нових фейкових медіасайтів, 140 з яких маскуються під відомі французькі видання.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Читайте також:

Росія активно поширює фейки у Франції

Широку мережу пов'язують із операцією "Шторм-1516", більш відомою як Doppelgänger ("Двійник"). За даними журналістів, її координує пропагандист Джон Марк Дуґан, який є одним із ключових діячів кремлівських інформаційних кампаній у Європі. Раніше він також фігурував у зв'язку з мережею CopyCop, що діяла за схожим принципом.

Механізм операції полягає у створенні тисяч статей, згенерованих штучним інтелектом. Матеріали стилістично ідентичні справжнім французьким медіа, що дозволяє фейкам безперешкодно проникати в інформаційний простір. Від жовтня спостерігається різке збільшення кількості таких публікацій.

Як вдалося з'ясувати журналістам, пропагандисти ставлять на меті дискредитувати президента Франції Емманюеля Макрона напередодні муніципальних виборів 2026 та поставити під сумнів його політику.

"Для Франції та ЄС це сигнал: без оновлення інструментів кіберзахисту й масштабних програм медіаграмотності демократичні процеси залишатимуться мішенню для кремлівських інформаційних атак", — наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, у Генштабі відреагували на заяви пропагандистів РФ про "захоплення" Добропілля.

А також у Третьому армійському корпусі спростували фейки про "успіхи" армії РФ на Донеччині.

росія Франція фейки пропаганда новини
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
