Во Франции возросло количество российских фейков в новостях

Во Франции стремительно растет активность российской дезинформационной сети. Журналисты обнаружили более 200 новых фейковых медиасайтов, 140 из которых маскируются под известные французские издания.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Россия активно распространяет фейки во Франции

Широкую сеть связывают с операцией "Шторм-1516", более известной как Doppelgänger ("Двойник"). По данным журналистов, ее координирует пропагандист Джон Марк Дуган, который является одним из ключевых деятелей кремлевских информационных кампаний в Европе. Ранее он также фигурировал в связи с сетью CopyCop, действовавшей по схожему принципу.

Механизм операции заключается в создании тысяч статей, сгенерированных искусственным интеллектом. Материалы стилистически идентичны настоящим французским медиа, что позволяет фейкам беспрепятственно проникать в информационное пространство. С октября наблюдается резкое увеличение количества таких публикаций.

Как удалось выяснить журналистам, пропагандисты ставят целью дискредитировать президента Франции Эмманюэля Макрона накануне муниципальных выборов 2026 года и поставить под сомнение его политику.

"Для Франции и ЕС это сигнал: без обновления инструментов киберзащиты и масштабных программ медиаграмотности демократические процессы будут оставаться мишенью для кремлевских информационных атак", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

