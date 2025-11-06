Українська школярка та її матір. Фото: кадр з відео

У Фінляндії українську школярку змусили співати російську пісню "Калинка". Цей інцидент обурив матір дівчинки та українську громаду.

Про це інформує Yle.

У Фінляндії українку змусили співати російську пісню

За інформацією ЗМІ, інцидент стався у школі Storängen в місті Еспоо.

Матір дівчинки, музикантка Ірина Горкун-Сілен, поділилася, що її 11-річна донька Ніколь, яка народилася у Фінляндії, розповіла, що на уроці музики вчителька ознайомлювала клас із російською культурою. Усі учні мали співати пісню "Калинка".

"Ніколь пояснила, що вона українка, і не хоче використовувати російську мову. На це вчителька відповіла їй, що "в школі ми не говоримо про війну", — розповідає жінка.

За її словами, дитина зрозуміла, що за невиконання завдання отримає погану оцінку, і тому була змушена співати, що стало для неї глибоко травматичним досвідом.

Матір школярки висловила здивування, чому ознайомлення з музичними культурами світу розпочалося саме з російської, назвавши це нормалізацією агресора. Особливого цинізму ситуації додає той факт, що пісня "Калинка" здобула світову популярність у виконанні хору Радянської армії — потужного символу радянської, а тепер і сучасної російської мілітаристської ідеології.

Директорка школи Еллінор Хеллман відмовилася коментувати цей випадок. Вона лише заявила, що школа дотримується національної навчальної програми, а вчителів "заохочують вдумливо відповідати на запитання учнів, враховуючи потреби всієї групи".

Натомість в Національному управлінні освіти Фінляндії визнали, що в контексті війни певний контент може викликати сильні емоції. Юристка управління Хейді Руонала сказала, що вчитель має педагогічну свободу та можливість проявити гнучкість, запропонувавши альтернативне завдання.

Голова Товариства українців у Фінляндії Василь Гуцул заявив, що громада "глибоко засмучена" і що ця ситуація порушує питання про доцільність популяризації російської культури в школах.

Як пояснюють представники української громади, проблема значно ширша: більшість послуг для українських біженців надається російською мовою, майже відсутні курси фінської з українським перекладом, а українських перекладачів часто замінюють на російських.

