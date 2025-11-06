Видео
Видео

В финской школе украинку заставили петь русскую песню — СМИ

В финской школе украинку заставили петь русскую песню — СМИ

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 08:09
обновлено: 08:17
В Финляндии украинскую школьницу заставили петь русскую песню "Калинка"
Украинская школьница и ее мать. Фото: кадр из видео

В Финляндии украинскую школьницу заставили петь русскую песню "Калинка". Этот инцидент возмутил мать девочки и украинскую общину.

Об этом информирует Yle.

Читайте также:

В Финляндии украинку заставили петь русскую песню

По информации СМИ, инцидент произошел в школе Storängen в городе Эспоо.

Мать девочки, музыкант Ирина Горкун-Силен, поделилась, что ее 11-летняя дочь Николь, которая родилась в Финляндии, рассказала, что на уроке музыки учительница знакомила класс с русской культурой. Все ученики должны были петь песню "Калинка".

"Николь объяснила, что она украинка и не хочет использовать русский язык. На это учительница ответила ей, что "в школе мы не говорим о войне", — рассказывает женщина.

По ее словам, ребенок понял, что за невыполнение задания получит плохую оценку, и поэтому был вынужден петь, что стало для него глубоко травматическим опытом.

Мать школьницы выразила недоумение, почему ознакомление с музыкальными культурами мира началось именно с русской, назвав это нормализацией агрессора. Особого цинизма ситуации добавляет тот факт, что песня "Калинка" получила мировую известность в исполнении хора Советской армии — мощного символа советской, а теперь и современной российской милитаристской идеологии.

Директор школы Эллинор Хеллман отказалась комментировать этот случай. Она лишь заявила, что школа придерживается национальной учебной программы, а учителей "поощряют вдумчиво отвечать на вопросы учеников, учитывая потребности всей группы".

Зато в Национальном управлении образования Финляндии признали, что в контексте войны определенный контент может вызвать сильные эмоции. Юрист управления Хейди Руонала сказала, что учитель имеет педагогическую свободу и возможность проявить гибкость, предложив альтернативное задание.

Председатель Общества украинцев в Финляндии Василий Гуцул заявил, что община "глубоко расстроена", и что эта ситуация поднимает вопрос о целесообразности популяризации русской культуры в школах.

Как объясняют представители украинской общины, проблема значительно шире: большинство услуг для украинских беженцев предоставляются на русском языке, почти отсутствуют курсы финского с украинским переводом, а украинских переводчиков часто заменяют на русских.

Ранее мы информировали, что во временно оккупированном Крыму суд наказал мужчину за украинские песни.

Также мы сообщали, что в Петербурге задержали уличную певицу за исполнение песен "иноагентов".

учителя Финляндия песни война в Украине школа
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
