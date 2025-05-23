У лісництві влаштували незаконний майнінг — АРМА арештує техніку

Обладнання у лісгоспі. Фото: соцмережі

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало ухвалою Личаківського районного суду Львова в управління арештоване обладнання для майнінгу криптовалют. Його буде реалізовано через конкурсну процедуру.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

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Як встановили правоохоронці, посадовці однієї з філій державного спеціалізованого господарства "Ліси України" організували у службових приміщеннях незаконну майнінгову ферму. В АРМА зазначили, що така діяльність порушує закон, у тому числі в умовах воєнного стану, і мала на меті особисте збагачення через зловживання службовим становищем.

Західне міжрегіональне територіальне управління АРМА провело огляд техніки, зафіксувало її фізичну наявність, стан та функціональність. Проведена експертиза підтвердила, що пристрої справні та можуть бути використані для видобутку криптовалют за належних умов.

Наразі Агентство готує конкурсну процедуру, щоб обрати суб'єкта, кому продадуть арештоване обладнання.

Нагадаємо, АРМА заарештувала в Одеській області агротермінал.

Також АРМА продає в Одеській області російський танкер Nika Spirit.