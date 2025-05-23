В лесничестве устроили незаконный майнинг - АРМА арестует технику

Оборудование в лесхозе. Фото: соцсети

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило постановлением Лычаковского районного суда Львова в управление арестованное оборудование для майнинга криптовалют. Оно будет реализовано через конкурсную процедуру.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

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Как установили правоохранители, должностные лица одного из филиалов государственного специализированного хозяйства "Леса Украины" организовали в служебных помещениях незаконную майнинговую ферму. В АРМА отметили, что такая деятельность нарушает закон, в том числе в условиях военного положения, и имела целью личное обогащение путем злоупотребления служебным положением.

Западное межрегиональное территориальное управление АРМА провело осмотр техники, зафиксировало ее физическое наличие, состояние и функциональность. Проведенная экспертиза подтвердила, что устройства исправны и могут быть использованы для добычи криптовалют при надлежащих условиях.

Сейчас Агентство готовит конкурсную процедуру, чтобы выбрать субъекта, кому продадут арестованное оборудование.

Напомним, АРМА арестовала в Одесской области агротерминал.

Также АРМА продает в Одесской области российский танкер Nika Spirit.