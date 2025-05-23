В лесничестве устроили незаконный майнинг - АРМА арестует технику

В филиале "Леса Украины" майнили крипту — что сделают с техникой
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило постановлением Лычаковского районного суда Львова в управление арестованное оборудование для майнинга криптовалют. Оно будет реализовано через конкурсную процедуру.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Чиновники "Леса Украины" устроили из офисных помещений "ферму" крипты
Как установили правоохранители, должностные лица одного из филиалов государственного специализированного хозяйства "Леса Украины" организовали в служебных помещениях незаконную майнинговую ферму. В АРМА отметили, что такая деятельность нарушает закон, в том числе в условиях военного положения, и имела целью личное обогащение путем злоупотребления служебным положением.
Западное межрегиональное территориальное управление АРМА провело осмотр техники, зафиксировало ее физическое наличие, состояние и функциональность. Проведенная экспертиза подтвердила, что устройства исправны и могут быть использованы для добычи криптовалют при надлежащих условиях.
Сейчас Агентство готовит конкурсную процедуру, чтобы выбрать субъекта, кому продадут арестованное оборудование.
Напомним, АРМА арестовала в Одесской области агротерминал.
Также АРМА продает в Одесской области российский танкер Nika Spirit.
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