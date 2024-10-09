У Криму палає російська нафтобаза

Пожежа на нафтобазі у Феодосії. Фото: Крымский ветер

У Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, посилилася пожежа на нафтовій базі. Загасити вогонь не вдається, оскільки не вигоріло усе паливо.

Про це повідомляє моніторингова група "Крымский ветер" у середу, 9 жовтня.

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У Феодосії палає нафтобаза

У Феодосії посилилася пожежа на нафтобазі. У російському Міністерстві надзвичайних ситуацій зазначають, що вогонь не вдасться загасити, поки в цистернах не вигорить усе паливо.

Таким чином, нафтобаза, скоріш за все, палатиме кілька днів. Протягом цього часу існуватиме ймовірність потужного вибуху.

Російським військовим, які розквартировані поблизу, радять тримати вікна відчиненими, щоб їх не винесло ударною хвилею.

Раніше ми писали, на нафтобазі у Феодосії розпочалася пожежа у ніч проти 7 жовтня. Сергій Братчук заявив, що напередодні ввечері там лунали нові вибухи.

В Пермському краї Російської Федерації у ніч на 4 жовтня спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів. Полум'я охопило місткості з паливом.