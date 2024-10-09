В Крыму горит российская нефтебаза

Пожар на нефтебазе в Феодосии Фото: Крымский ветер

В Феодосии, что во временно оккупированном Крыму , усилился пожар на нефтяной базе. Потушить огонь не удается, потому что не выгорело все топливо.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" в среду, 9 октября.

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В Феодосии горит нефтебаза

В Феодосии усилился пожар на нефтебазе. В российском Министерстве чрезвычайных ситуаций отмечает, что огонь не удастся потушить, пока в цистернах не выгорит топливо.

Таким образом, нефтебаза, скорее всего, будет пылать несколько дней. В течение этого времени будет вероятность мощного взрыва.

Российским военным, расквартированным поблизости, советуют держать окна открытыми, чтобы их не вынесло ударной волной.

Ранее мы писали, что на нефтебазе в Феодосии начался пожар в ночь на 7 октября. Сергей Братчук заявил, что накануне вечером там раздавались новые взрывы.

В Пермском крае Российской Федерации в ночь на 4 октября вспыхнул пожар на частной базе хранения нефтепродуктов. Пламя охватило емкости с топливом.