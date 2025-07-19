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У двох областях знеструмлені населені пункти — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 11:02
На Черкащині та Полтавщині знеструмлені населені пункти
Жінка зі свічкою через знеструмлення. Ілюстративне фото: Freepik

У Черкаській та Полтавській областях низка населених пунктів лишилися без електроенергії. Причина знеструмлення у цих регіонах — негода.

Про це поінформували очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець та глава Полтавської ОВА Володимир Когут у суботу, 19 липня.

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У Черкаській області через негоду — грозу зі шквальним вітром — без електропостачання залишились 14 населених пунктів. Також пошкоджені приватні будинки.

"Маємо наслідки від негоди. Зокрема, в Лисянській територіальній громаді є пошкодження дахів будинків. Зранку там відбудеться місцева комісія ТЕБ та НС", — повідомив Табурець.

Крім того, за інформацією глави Черкаської ОВА, у Звенигородському та Черкаському районах через штормовий вітер без електропостачання залишились 14 населених пунктів. Аварійні бригади працюють.

Світло
Скриншот повідомлення очільника Черкаської ОВА/Telegram

У Полтавській області також зафіксовано знеструмлення внаслідок негоди.

За інформацією АТ "Полтаваобленепго" через складні погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії в 12 населених пунктах Полтавської та Гадяцької територіальних громад.

Отже, без світла залишились 81 юридичний та 1186 побутових споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Світло
Скриншот повідомлення очільника Полтавської ОВА/Telegram

Раніше синоптики попереджали, що у суботу, 19 липня, по всій території України очікуються дощі та грози.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідні.

негода електроенергія Полтавська область Черкаська область світло
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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