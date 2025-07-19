В Черкасской и Полтавской областях обесточены населенные пункты

Женщина со свечой из-за обесточивания. Иллюстративное фото: Freepik

В Черкасской и Полтавской областях ряд населенных пунктов остались без электроэнергии. Причина обесточивания в этих регионах — непогода.

Об этом проинформировали глава Черкасской ОГА Игорь Табурец и глава Полтавской ОГА Владимир Когут в субботу, 19 июля.

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В Черкасской области из-за непогоды — грозы со шквальным ветром — без электроснабжения остались 14 населенных пунктов. Также повреждены частные дома.

"Есть последствия от непогоды. В частности, в Лисянской территориальной громаде есть повреждения крыш домов. Утром там состоится местная комиссия ТЭБ и ЧС", — сообщил Табурец.

Кроме того, по информации главы Черкасской ОГА, в Звенигородском и Черкасском районах из-за штормового ветра без электроснабжения остались 14 населенных пунктов. Аварийные бригады работают.

Скриншот сообщения главы Черкасской ОГА/Telegram

В Полтавской области также зафиксировано обесточивание в результате непогоды.

По информации АО "Полтаваобленепго" из-за сложных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Полтавской и Гадячской территориальных громад.

Итак, без света остались 81 юридический и 1186 бытовых потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Скриншот сообщения главы Полтавской ОГА/Telegram

Ранее синоптики предупреждали, что в субботу, 19 июля, по всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходные.