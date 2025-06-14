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У Дубаї сталася масштабна пожежа в хмарочосі — фото

14 червня 2025 20:27
Аркадій Пастула - Редактор
Масштабна пожежа у хмарочосі Дубая 14 червня — евакуйовано тисячі людей
Пожежа в Дубаї 14 червня. Фото: Juhri Selamet/via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

У районі Dubai Marina сталася масштабна пожежа в 67-поверховому хмарочосі. Внаслідок загоряння з Tiger Tower евакуювали 3 820 мешканців із 764 квартир.

Про це повідомила The National у суботу, 14 червня.

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Внаслідок пожежі люди не постраждали, оскільки всі вчасно покинули будівлю. Відомо, що загоряння тушили шість годин.

Пожежа спалахнула близько 21:30 на верхніх поверхах хмарочоса, а зранку ще було видно дим. 

Унаслідок інциденту рух транспорту було частково зупинено. Транспортне управління Дубая тимчасово припинило курсування поїздів на відрізку між станціями Dubai Marina та Palm Jumeirah. Для зручності пасажирів запровадили альтернативне автобусне сполучення.

Пожежа в Дубаї 14 червня
Пожежа в Дубаї 14 червня. Фото: Juhri Selamet/via REUTERS

Наразі причини загоряння невідомі. Триває офіційне розслідування.

Загоряння в Дубаї 14 червня
Пожежа в Дубаї 14 червня. Фото: x.com/DXBMediaOffice

Ситуацію на місці вдалося стабілізувати, а комунальні й екстрені служби займаються відновленням повноцінного функціонування інфраструктури.

Нагадаємо, 12 червня у Київській області сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальники врятували чоловіка 1953 року народження.

А 10 червня пожежа сталася в Одесі. Там загоряння зафіксували у житловому будинку.

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