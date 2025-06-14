Масштабна пожежа у хмарочосі Дубая 14 червня — евакуйовано тисячі людей

Пожежа в Дубаї 14 червня. Фото: Juhri Selamet/via REUTERS

У районі Dubai Marina сталася масштабна пожежа в 67-поверховому хмарочосі. Внаслідок загоряння з Tiger Tower евакуювали 3 820 мешканців із 764 квартир.

Про це повідомила The National у суботу, 14 червня.

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Emergency crews are responding to a building fire in Dubai. Smoke was seen rising from the structure as firefighters worked to contain the blaze.



No injuries have been reported at this time, and officials are investigating the cause.



This is a developing story — updates to come… pic.twitter.com/5K0TFomkLu — The Kind Joe (@TheKindJoe) June 14, 2025

Пожежа в Дубаї

Внаслідок пожежі люди не постраждали, оскільки всі вчасно покинули будівлю. Відомо, що загоряння тушили шість годин.

Пожежа спалахнула близько 21:30 на верхніх поверхах хмарочоса, а зранку ще було видно дим.

Унаслідок інциденту рух транспорту було частково зупинено. Транспортне управління Дубая тимчасово припинило курсування поїздів на відрізку між станціями Dubai Marina та Palm Jumeirah. Для зручності пасажирів запровадили альтернативне автобусне сполучення.

Пожежа в Дубаї 14 червня. Фото: Juhri Selamet/via REUTERS

Наразі причини загоряння невідомі. Триває офіційне розслідування.

Пожежа в Дубаї 14 червня. Фото: x.com/DXBMediaOffice

Ситуацію на місці вдалося стабілізувати, а комунальні й екстрені служби займаються відновленням повноцінного функціонування інфраструктури.

Нагадаємо, 12 червня у Київській області сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальники врятували чоловіка 1953 року народження.

А 10 червня пожежа сталася в Одесі. Там загоряння зафіксували у житловому будинку.