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В Дубае произошел масштабный пожар в небоскребе — фото

14 июня 2025 20:27
Аркадий Пастула - Редактор
Масштабный пожар в небоскребе Дубая 14 июня — эвакуированы тысячи людей
Пожар в Дубае 14 июня. Фото: Juhri Selamet/via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

В районе Dubai Marina произошел масштабный пожар в 67-этажном небоскребе. В результате возгорания из Tiger Tower эвакуировали 3 820 жителей из 764 квартир.

Об этом сообщила The National в субботу, 14 июня.

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В результате пожара люди не пострадали, поскольку все вовремя покинули здание. Известно, что возгорание тушили шесть часов.

Пожар вспыхнул около 21:30 на верхних этажах небоскреба, а утром еще было видно дым.

В результате инцидента движение транспорта было частично остановлено. Транспортное управление Дубая временно прекратило курсирование поездов на отрезке между станциями Dubai Marina и Palm Jumeirah. Для удобства пассажиров ввели альтернативное автобусное сообщение.

Пожежа в Дубаї 14 червня
Пожар в Дубае 14 июня. Фото: Juhri Selamet/via REUTERS

Сейчас причины возгорания неизвестны. Продолжается официальное расследование.

Загоряння в Дубаї 14 червня
Пожар в Дубае 14 июня. Фото: x.com/DXBMediaOffice

Ситуацию на месте удалось стабилизировать, а коммунальные и экстренные службы занимаются восстановлением полноценного функционирования инфраструктуры.

Напомним, 12 июня в Киевской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели спасли мужчину 1953 года рождения.

А 10 июня пожар произошел в Одессе. Там возгорание зафиксировали в жилом доме.

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