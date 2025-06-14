Масштабный пожар в небоскребе Дубая 14 июня — эвакуированы тысячи людей

В Дубае произошел масштабный пожар в небоскребе — фото
В районе Dubai Marina произошел масштабный пожар в 67-этажном небоскребе. В результате возгорания из Tiger Tower эвакуировали 3 820 жителей из 764 квартир.
Об этом сообщила The National в субботу, 14 июня.
Аварийные бригады реагируют на пожар в здании в Дубае. Дым был замечен поднимающимся из строения, пока пожарные работали, чтобы сдержать огонь.- The Kind Joe (@TheKindJoe) 14 июня 2025 г .
На данный момент о пострадавших не сообщается, официальные лица расследуют причину пожара.
Это развивающаяся история - обновления будут... pic.twitter.com/5K0TFomkLu
Пожар в Дубае
В результате пожара люди не пострадали, поскольку все вовремя покинули здание. Известно, что возгорание тушили шесть часов.
Пожар вспыхнул около 21:30 на верхних этажах небоскреба, а утром еще было видно дым.
Dubai pic.twitter.com/F0o3uVLMps- Mukesh Chandra (@mukeshonline87) 14 июня 2025 года
В результате инцидента движение транспорта было частично остановлено. Транспортное управление Дубая временно прекратило курсирование поездов на отрезке между станциями Dubai Marina и Palm Jumeirah. Для удобства пассажиров ввели альтернативное автобусное сообщение.
Сейчас причины возгорания неизвестны. Продолжается официальное расследование.
Ситуацию на месте удалось стабилизировать, а коммунальные и экстренные службы занимаются восстановлением полноценного функционирования инфраструктуры.
Напомним, 12 июня в Киевской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели спасли мужчину 1953 года рождения.
А 10 июня пожар произошел в Одессе. Там возгорание зафиксировали в жилом доме.
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