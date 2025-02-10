Обстріл Сум 9 лютого — пошкоджено 3 будинки та 15 авто

У Сумах ліквідовано пожежу — що відомо про наслідки атаки РФ
У Сумах внаслідок падіння уламків дронів на автостоянці виникла пожежа, були пошкоджені домівки та авто. Рятувальникам вдалось ліквідувати вогонь.
Про це повідомляє ДСНС України.
Наслідки атаки РФ на Суми 9 лютого
"Рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БпЛА. У місті пошкоджено 3 будинки та 15 авто. Горіли 6 машин. Пожежу ліквідовано", — йдеться у повідомленні.
Також там уточнили, що постраждалих немає.
Оновлено о 01:23
У Сумській міській раді повідомили, що внаслідок удару ворожого БпЛА по спальному району міста, постраждала жінка 1987 року народження, її госпіталізували.
Крім того, виявлено пошкодження вікон ще в двох будинках по вулиці Збройних сил України та вулиці Заливна. Тож станом на цей час, постраждалих будинків вже 5.
Оновлено о 02:10
У Нацполіції поінформували, що правоохоронці документують наслідки атаки РФ.
Нагадаємо, що ввечері 9 лютого, ворог завдав удару по Дергачівській громаді Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, а також знеструмлено кілька населених пунктів.
Також ми повідомляли, що в цей день росіяни атакували Херсонську область. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей, серед яких правоохоронець, а також службовий собака.
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