Обстрел Сум 9 февраля — повреждены 3 дома и 15 авто

Спасатель тушит пожар на месте происшествия. Фото: ГСЧС Украины

В Сумах в результате падения обломков дронов на автостоянке возник пожар, были повреждены дома и авто. Спасателям удалось ликвидировать огонь.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Читайте также:

Последствия атаки РФ на Сумы 9 февраля

"Спасатели ликвидировали пожар после падения обломков БпЛА. В городе повреждены 3 дома и 15 авто. Горели 6 машин. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Также там уточнили, что пострадавших нет.

Обновлено в 01:23

В Сумском городском совете сообщили, что в результате удара вражеского БпЛА по спальному району города, пострадала женщина 1987 года рождения, ее госпитализировали.

Кроме того, обнаружено повреждение окон еще в двух домах по улице Вооруженных сил Украины и улице Заливная. Поэтому по состоянию на это время, пострадавших домов уже 5.

Обновлено в 02:10

В Нацполиции сообщили, что правоохранители документируют последствия атаки РФ.

Напомним, что вечером 9 февраля, враг нанес удар по Дергачевской громаде Харьковской области. В результате атаки повреждены частные дома, а также обесточены несколько населенных пунктов.

Также мы сообщали, что в этот день россияне атаковали Херсонскую область. В результате атаки ранения получили пять человек, среди которых правоохранитель, а также служебная собака.