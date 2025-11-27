Відео
Головна Новини дня У ДСНС назвали кількість загиблих рятувальників за час війни

У ДСНС назвали кількість загиблих рятувальників за час війни

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 14:37
Скільки рятувальників загинуло під час війни - дані ДСНС
Директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький. Фото: Facebook Віктора Вітовецького

Від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила 111 рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще 114 загиблих — серед волонтерів, які разом із фахівцями ДСНС працювали в найнебезпечніших районах.

Про це повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Скільки рятувальників загинуло під час війни

За словами Вітовецького, найбільше трагедій трапляється під час розмінування, ліквідації наслідків російських ударів та повторних обстрілів тих самих локацій, куди прибувають служби порятунку.

Рятувальники працюють у зонах підвищеного ризику, де кожен виїзд може стати останнім.

Щоб убезпечити особовий склад, ДСНС активно впроваджує нові технології. Йдеться про роботизовані системи та дрони: повітряні БпЛА для розвідки, дистанційно керовані машини для механізованого розмінування, а також роботизовані комплекси, здатні гасити пожежі в умовах екстремальних температур чи загрози обвалів. 

Нагадаємо, що 23 жовтня на Харківщині загинув 50-річний командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Юрій Чистіков.

А до цього під час пошуково-рятувальних робіт одразу троє рятувальників ДСНС опинилися під повторним ударом Росії по Києву. 

війна рятувальники війна в Україні загиблі ДСНС
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
