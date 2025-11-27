Сколько спасателей погибло во время войны - данные ГСЧС

Директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий. Фото: Facebook Виктора Витовецкого

С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 111 спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Еще 114 погибших — среди волонтеров, которые вместе со специалистами ГСЧС работали в самых опасных районах.

Об этом сообщил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Сколько спасателей погибло во время войны

По словам Витовецкого, больше всего трагедий случается во время разминирования, ликвидации последствий российских ударов и повторных обстрелов тех же локаций, куда прибывают службы спасения.

Спасатели работают в зонах повышенного риска, где каждый выезд может стать последним.

Чтобы обезопасить личный состав, ГСЧС активно внедряет новые технологии. Речь идет о роботизированных системах и дронах: воздушные БпЛА для разведки, дистанционно управляемые машины для механизированного разминирования, а также роботизированные комплексы, способные тушить пожары в условиях экстремальных температур или угрозы обвалов.

Напомним, что 23 октября на Харьковщине погиб 50-летний командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Чистиков.

А до этого во время поисково-спасательных работ сразу трое спасателей ГСЧС оказались под повторным ударом России по Киеву.