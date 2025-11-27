Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ГСЧС назвали количество погибших спасателей за время войны

В ГСЧС назвали количество погибших спасателей за время войны

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 14:37
Сколько спасателей погибло во время войны - данные ГСЧС
Директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий. Фото: Facebook Виктора Витовецкого

С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 111 спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Еще 114 погибших — среди волонтеров, которые вместе со специалистами ГСЧС работали в самых опасных районах.

Об этом сообщил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Сколько спасателей погибло во время войны

По словам Витовецкого, больше всего трагедий случается во время разминирования, ликвидации последствий российских ударов и повторных обстрелов тех же локаций, куда прибывают службы спасения.

Спасатели работают в зонах повышенного риска, где каждый выезд может стать последним.

Чтобы обезопасить личный состав, ГСЧС активно внедряет новые технологии. Речь идет о роботизированных системах и дронах: воздушные БпЛА для разведки, дистанционно управляемые машины для механизированного разминирования, а также роботизированные комплексы, способные тушить пожары в условиях экстремальных температур или угрозы обвалов.

Напомним, что 23 октября на Харьковщине погиб 50-летний командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Чистиков.

А до этого во время поисково-спасательных работ сразу трое спасателей ГСЧС оказались под повторным ударом России по Киеву.

война спасатели война в Украине погибшие ГСНС
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации