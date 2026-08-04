У ДПСУ попередили про загрозу наступу РФ через Чернігівщину

Андрій Демченко. Фото: Андрій Демченко/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Росія може спробувати активізуватися на кордоні з Чернігівською областю, щоб змусити Україну перекидати додаткові сили. У Державній прикордонній службі не виключають як спробу вторгнення, так і демонстрацію загрози.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у телемарафоні "Єдині новини", передає Новини.LIVE.

У прикордонній службі вважають, що ворог може відкрити новий напрямок

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що Росія може спробувати активізувати дії на кордоні з Чернігівською областю.

За його словами, за даними розвідки, російське командування розглядає можливість використання цієї ділянки кордону як для потенційної спроби вторгнення, так і для створення загрози, яка змусить Україну перекидати туди додаткові підрозділи.

Демченко зазначив, що наразі прикордонники уважно стежать за ситуацією, а Сили оборони готові реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Водночас він наголосив, що подібні дії можуть переслідувати не лише військову, а й психологічну мету — змусити українське командування розосереджувати сили та ресурси.

Своєю чергою командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін в інтерв'ю журналістці Галині Остаповець для Новини.LIVE також висловив думку, що Росія може готувати новий напрямок наступу.

За його словами, українським військовим необхідно враховувати таку ймовірність і бути готовими до можливого загострення ситуації на північному напрямку.

Новини.LIVE інформували, що російська армія продовжує атакувати Чернігів. Внаслідок ворожого удару загинули дві людини, зокрема дитина, а ще 13 людей постраждали — четверо чоловіків і дев’ятеро жінок.

Новини.LIVE писали, що на Чернігівщині рятувальники загасили пожежі, що спалахнули після російських атак. Вогонь охопив об’єкт поштової інфраструктури, бензовози та цистерни для транспортування нафтопродуктів.