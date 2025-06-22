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Головна Новини дня У ДПСУ пояснили, чому стрімко зріс пасажиропотік на кордоні

У ДПСУ пояснили, чому стрімко зріс пасажиропотік на кордоні

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 13:04
У ДПСУ пояснили, чому зріс пасажиропотік на кордоні в червні
Черги на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Ключові моменти Пасажиропотік на кордоні

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, чому зріс пасажиропотік на кордоні. За його словами, це спостерігається з перших днів червня.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі День.LIVE.

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Пасажиропотік на кордоні

"Обстріли території України ніяк не впливають на те, що збільшується кількість охочих перетнути кордон на виїзд за межі країни, але літній сезон якраз і впливає на пасажиропотік. Як минулого року, з перших днів червня, так і в цьому році з перших днів червня пасажиропотік почав зростати стрімко", — розповів Демченко.

За словами речника ДПСУ, наразі фіксується:

  • у будні — по 110–115 тисяч перетинів щодня;
  • на вихідних — понад 120 тисяч;

Відомо, що половина всього трафіку припадає на кордон із Польщею.

Демченко порадив краще оминати пункт Шегині, оскільки там ремонт та утворюються затори, особливо у пікові дні.

Крім того, ДПСУ оновлює інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску кожні три години, щоб громадяни мали змогу ефективніше планувати свої поїздки.

Нагадаємо, черги на кордоні України 22 червня зафіксовано на 12 контрольно-пропускних пунктах.

А у Львівській області прикордонники спільно з правоохоронцями викрили канал нелегального виїзду чоловіків за кордон

кордон Україна автомобіль водії ДПСУ Андрій Демченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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