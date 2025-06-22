В ГПСУ объяснили, почему вырос пассажиропоток на границе в июне

В ГПСУ объяснили, почему резко вырос пассажиропоток на границе
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, почему вырос пассажиропоток на границе. По его словам, это наблюдается с первых дней июня.
Об этом Андрей Демченко сказал в эфире День.LIVE.
Пассажиропоток на границе
"Обстрелы территории Украины никак не влияют на то, что увеличивается количество желающих пересечь границу на выезд за пределы страны, но летний сезон как раз и влияет на пассажиропоток. Как в прошлом году, с первых дней июня, так и в этом году с первых дней июня пассажиропоток начал расти стремительно", — рассказал Демченко.
По словам представителя ГПСУ, сейчас фиксируется:
- в будни — по 110-115 тысяч пересечений ежедневно;
- на выходных — более 120 тысяч;
Известно, что половина всего трафика приходится на границу с Польшей.
Демченко посоветовал лучше обходить пункт Шегини, поскольку там ремонт и образуются пробки, особенно в пиковые дни.
Кроме того, ГПСУ обновляет информацию о загруженности пунктов пропуска каждые три часа, чтобы граждане имели возможность эффективнее планировать свои поездки.
Напомним, очереди на границе Украины 22 июня зафиксированы на 12 контрольно-пропускных пунктах.
А во Львовской области пограничники совместно с правоохранителями разоблачили канал нелегального выезда мужчин за границу.
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