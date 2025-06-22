В ГПСУ объяснили, почему вырос пассажиропоток на границе в июне

Очереди на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, почему вырос пассажиропоток на границе. По его словам, это наблюдается с первых дней июня.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире День.LIVE.

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Пассажиропоток на границе

"Обстрелы территории Украины никак не влияют на то, что увеличивается количество желающих пересечь границу на выезд за пределы страны, но летний сезон как раз и влияет на пассажиропоток. Как в прошлом году, с первых дней июня, так и в этом году с первых дней июня пассажиропоток начал расти стремительно", — рассказал Демченко.

По словам представителя ГПСУ, сейчас фиксируется:

в будни — по 110-115 тысяч пересечений ежедневно;

на выходных — более 120 тысяч;

Известно, что половина всего трафика приходится на границу с Польшей.

Демченко посоветовал лучше обходить пункт Шегини, поскольку там ремонт и образуются пробки, особенно в пиковые дни.

Кроме того, ГПСУ обновляет информацию о загруженности пунктов пропуска каждые три часа, чтобы граждане имели возможность эффективнее планировать свои поездки.

Напомним, очереди на границе Украины 22 июня зафиксированы на 12 контрольно-пропускных пунктах.

А во Львовской области пограничники совместно с правоохранителями разоблачили канал нелегального выезда мужчин за границу.