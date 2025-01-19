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У Дніпрі викрили онлайн-казино з обігом 50 млн дол. на рік

19 січня 2025 23:53
Євгенія Брюховецька - редактор
У Дніпрі припинили роботу онлайн-казино, в якому працювали 120 осіб
Приміщення казино. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

Правоохоронці викрили та припинили діяльність нелегального онлайн-казино у Дніпрі. Щорічний обіг "бізнесу" становив понад 50 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у Telegram у неділю, 19 січня.

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Посадовці приватної компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ та надавали неправомірний доступ до азартних ігор. Слідство встановило, що фірма підконтрольна корпорації, співвласником якої є підсанкційна особа. 

Посилання на реєстрацію гравці отримували через підтримку в месенджері, а для розрахунків власники казино використовували криптовалюту та міжнародні платіжні системи.

Також було встановлено, що оголошення про набір круп’є публікували на відомих онлайн-майданчиках під прикриттям "телеведучих" або "адміністраторів в студії". Отримані кошти фігуранти легалізовували за різними схемами.

Викриття онлайн-казино в Дніпрі з обігом 50 млн доларів
Техніка, яку використовували в онлайн-казино. Фото: Нацполіція

Щорічний обіг коштів від незаконної діяльності становило понад 50 мільйонів доларів. Правоохоронці провели обшук за місцем розташування приміщення, з якого надавався доступ до азартних ігор.

Правоохоронці розкрили незаконне онлайн-казино з оборотом 50 млн доларів
Працівники онлайн-казино. Фото: Нацполіція

В ігрових залах виявили понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Також вилучили понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

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Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, у Києві затримали шахраїв, які привласнили 2,5 мільйона гривень, що "збирали" на Збройні сили України.

Також правоохоронці викрили масштабну корупційну схему із заволодіння понад 90 мільйонами гривень.

поліція Дніпро гроші казино гральний бізнес

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23:53 У Дніпрі викрили онлайн-казино з обігом 50 млн дол. на рік

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