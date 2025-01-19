У Дніпрі припинили роботу онлайн-казино, в якому працювали 120 осіб

У Дніпрі викрили онлайн-казино з обігом 50 млн дол. на рік
Правоохоронці викрили та припинили діяльність нелегального онлайн-казино у Дніпрі. Щорічний обіг "бізнесу" становив понад 50 мільйонів доларів.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у Telegram у неділю, 19 січня.
Викриття онлайн-казино в Дніпрі
Посадовці приватної компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ та надавали неправомірний доступ до азартних ігор. Слідство встановило, що фірма підконтрольна корпорації, співвласником якої є підсанкційна особа.
Посилання на реєстрацію гравці отримували через підтримку в месенджері, а для розрахунків власники казино використовували криптовалюту та міжнародні платіжні системи.
Також було встановлено, що оголошення про набір круп’є публікували на відомих онлайн-майданчиках під прикриттям "телеведучих" або "адміністраторів в студії". Отримані кошти фігуранти легалізовували за різними схемами.
Щорічний обіг коштів від незаконної діяльності становило понад 50 мільйонів доларів. Правоохоронці провели обшук за місцем розташування приміщення, з якого надавався доступ до азартних ігор.
В ігрових залах виявили понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Також вилучили понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.
Нагадаємо, у Києві затримали шахраїв, які привласнили 2,5 мільйона гривень, що "збирали" на Збройні сили України.
Також правоохоронці викрили масштабну корупційну схему із заволодіння понад 90 мільйонами гривень.
Читайте Новини.LIVE!