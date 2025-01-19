В Днепре прекратили работу онлайн-казино, в котором работали 120 человек

Помещение казино. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность нелегального онлайн-казино в Днепре. Ежегодный оборот "бизнеса" составлял более 50 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в Telegram в воскресенье, 19 января.

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Разоблачение онлайн-казино в Днепре

Чиновники частной компании внесли ложные данные в официальный реестр лицензий КРАИЛ и предоставляли неправомерный доступ к азартным играм. Следствие установило, что фирма является подконтрольной корпорации, совладелец которой — подсанкционное лицо.

Ссылки на регистрацию игроки получали через поддержку в мессенджере, а для расчетов владельцы казино использовали криптовалюту и международные платежные системы.

Также было установлено, что объявления о наборе крупье публиковали на известных онлайн-площадках под прикрытием "телеведущих" или "администраторов в студии". Полученные средства фигуранты легализировали по разным схемам.

Техника, которую использовали в онлайн-казино. Фото: Нацполиция

Ежегодный оборот средств от незаконной деятельности составлял более 50 миллионов долларов. Правоохранители провели обыск по месту расположения помещения, из которого предоставлялся доступ к азартным играм.

Работники онлайн-казино. Фото: Нацполиция

В игровых залах обнаружили более 120 человек, которые обеспечивали деятельность онлайн-казино. Также изъяли более 60 единиц игровых столов и рулеток, колоды карт и игральных кубиков, а также серверы, компьютерное оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Киеве задержали мошенников, присвоивших 2,5 миллиона гривен, которые "собирали" на Вооруженные силы Украины.

Также правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему по завладению более 90 миллионами гривен.