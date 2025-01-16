Українець воював на боці РФ та потрапив у полон — його судили

У Дніпрі судили українця, який воював за РФ та потрапив у полон
У Дніпрі судили українця, який добровільно воював на боці ворога на фронті. В український полон він потрапив у жовтні 2024 року під час штурму одного із селищ Донецької області.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Громадянин України після початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до незаконних збройних формувань "ДНР", а згодом до армії РФ. Там він працював у різних підрозділах, отримував зарплату в рублях і брав участь у бойових діях проти ЗСУ.
Зокрема, на початку серпня 2024 року у складі окупаційних військ чоловік штурмував позиції Сил оборони поблизу селища Нью-Йорк Донецької області. А вже у жовтні він потрапив в оточення українських військ, а потім у полон.
Під час суду полонений визнав свою провину та розкаявся, визнавши, що російська пропаганда не відповідає дійсності. Він уточнив, що дійсно добровільно підписав контракт на службу в ЗС РФ, але пішов в СЗЧ, де перебував два роки.
Рішення суду
Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
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