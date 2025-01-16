Украинец воевал на стороне РФ и попал в плен — его судили

В Днепре судили украинца, который воевал за РФ и попал в плен
В Днепре судили украинца, который добровольно воевал на стороне врага на фронте. В украинский плен он попал в октябре 2024 года во время штурма одного из поселков Донецкой области.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Гражданин Украины после начала полномасштабного вторжения добровольно вступил в незаконные вооруженные формирования "ДНР", а затем в армию РФ. Там он работал в различных подразделениях, получал зарплату в рублях и участвовал в боевых действиях против ВСУ.
В частности, в начале августа 2024 года в составе оккупационных войск мужчина штурмовал позиции Сил обороны вблизи поселка Нью-Йорк Донецкой области. А уже в октябре он попал в окружение украинских войск, а затем в плен.
В ходе суда пленный признал свою вину и раскаялся, признав, что российская пропаганда не соответствует действительности. Он уточнил, что действительно добровольно подписал контракт на службу в ВС РФ, но ушел в СВЧ, где находился два года.
Решение суда
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Напомним, на Закарпатье судили военного из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, потому что его подчиненный самовольно покинул часть.
А на Николаевщине судили офицера, который пришел на военную службу в состоянии алкогольного опьянения.
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