Украинец воевал на стороне РФ и попал в плен — его судили

Российский военный. Иллюстративное фото: росСМИ

В Днепре судили украинца, который добровольно воевал на стороне врага на фронте. В украинский плен он попал в октябре 2024 года во время штурма одного из поселков Донецкой области.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Гражданин Украины после начала полномасштабного вторжения добровольно вступил в незаконные вооруженные формирования "ДНР", а затем в армию РФ. Там он работал в различных подразделениях, получал зарплату в рублях и участвовал в боевых действиях против ВСУ.

В частности, в начале августа 2024 года в составе оккупационных войск мужчина штурмовал позиции Сил обороны вблизи поселка Нью-Йорк Донецкой области. А уже в октябре он попал в окружение украинских войск, а затем в плен.

В ходе суда пленный признал свою вину и раскаялся, признав, что российская пропаганда не соответствует действительности. Он уточнил, что действительно добровольно подписал контракт на службу в ВС РФ, но ушел в СВЧ, где находился два года.

Решение суда

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, на Закарпатье судили военного из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, потому что его подчиненный самовольно покинул часть.

А на Николаевщине судили офицера, который пришел на военную службу в состоянии алкогольного опьянения.