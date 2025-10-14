Відео
Головна Новини дня У Дніпрі судили бійця ЗСУ — скоїв СЗЧ та кинув у дружину гранату

У Дніпрі судили бійця ЗСУ — скоїв СЗЧ та кинув у дружину гранату

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 00:33
Дезертир ледь не вбив гранатою дружину та доньку — який вирок суду
Граната Ф-1 в руках у чоловіка. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Дніпровський окружний суд визнав винним військовослужбовця, якого звинуватили у дезертирстві, незаконному зберіганні боєприпасів та спробі подвійного вбивства. Він отримав суворий вирок суду і проведе чималий час у в'язниці.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з даними слідства, боєць ЗСУ у березні 2024 року на території Донецької області знайшов і незаконно привласнив три гранати Ф-1. Після цього він самовільно залишив місце служби та повернувся до Дніпропетровської області, де проживав із сім'єю.

Декілька місяців обвинувачений не з'являвся у військовій частині та не повідомляв відповідні органи про своє місцеперебування, що було кваліфіковано як дезертирство в умовах воєнного стану.

Якось під час сімейної сварки дружина військовослужбовця разом з дітьми залишила його та переїхала до знайомої. Боєць незаконно проник до будинку, витягнув жінку на вулицю, після чого повалив її на землю та душив.

Далі він кинув під ноги жінки гранату Ф-1, яка вибухнула, заподіявши їй осколкові поранення грудної клітки, стегна та шиї. Малолітній дочці обвинуваченого було нанесено поранення плеча з ушкодженням нерва. Сам чоловік втік і тривалий час переховувався, виготовивши підроблений військовий квиток.

Рішення суду

Суд визнав військовослужбовця винним за кількома статтями Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді десяти з половиною років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що суд Львівської області визнав винним бійця з Хмельниччини, який скоїв СЗЧ, а під час затримання вкусив поліціянта. Суд вирішив стягнути з бійця штраф. 

А також ми писали, що командира притягнули до відповідальності за втечу 23 бійців зі служби.

суд Дніпро граната армія СЗЧ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
