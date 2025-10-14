Дезертир ледь не вбив гранатою дружину та доньку — який вирок суду

Граната Ф-1 в руках у чоловіка. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Дніпровський окружний суд визнав винним військовослужбовця, якого звинуватили у дезертирстві, незаконному зберіганні боєприпасів та спробі подвійного вбивства. Він отримав суворий вирок суду і проведе чималий час у в'язниці.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Деталі справи

Згідно з даними слідства, боєць ЗСУ у березні 2024 року на території Донецької області знайшов і незаконно привласнив три гранати Ф-1. Після цього він самовільно залишив місце служби та повернувся до Дніпропетровської області, де проживав із сім'єю.

Декілька місяців обвинувачений не з'являвся у військовій частині та не повідомляв відповідні органи про своє місцеперебування, що було кваліфіковано як дезертирство в умовах воєнного стану.

Якось під час сімейної сварки дружина військовослужбовця разом з дітьми залишила його та переїхала до знайомої. Боєць незаконно проник до будинку, витягнув жінку на вулицю, після чого повалив її на землю та душив.

Далі він кинув під ноги жінки гранату Ф-1, яка вибухнула, заподіявши їй осколкові поранення грудної клітки, стегна та шиї. Малолітній дочці обвинуваченого було нанесено поранення плеча з ушкодженням нерва. Сам чоловік втік і тривалий час переховувався, виготовивши підроблений військовий квиток.

Рішення суду

Суд визнав військовослужбовця винним за кількома статтями Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді десяти з половиною років позбавлення волі.

