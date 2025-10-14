Дезертир едва не убил гранатой жену и дочь — какой приговор суда

Граната Ф-1 в руках у мужчины. Иллюстративное фото: Викимедиа

Днепровский окружной суд признал виновным военнослужащего, которого обвинили в дезертирстве, незаконном хранении боеприпасов и попытке двойного убийства. Он получил суровый приговор суда и проведет немалое время в тюрьме.

Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Детали дела

Согласно данным следствия, боец ВСУ в марте 2024 года на территории Донецкой области нашел и незаконно присвоил три гранаты Ф-1. После этого он самовольно оставил место службы и вернулся в Днепропетровскую область, где проживал с семьей.

Несколько месяцев обвиняемый не появлялся в воинской части и не сообщал соответствующие органы о своем местонахождении, что было квалифицировано как дезертирство в условиях военного положения.

Как-то во время семейной ссоры жена военнослужащего вместе с детьми оставила его и переехала к знакомой. Боец незаконно проник в дом, вытащил женщину на улицу, после чего повалил ее на землю и душил.

Далее он бросил под ноги женщины гранату Ф-1, которая взорвалась, причинив ей осколочные ранения грудной клетки, бедра и шеи. Малолетней дочери обвиняемого было нанесено ранение плеча с повреждением нерва. Сам мужчина сбежал и длительное время скрывался, изготовив поддельный военный билет.

Решение суда

Суд признал военнослужащего виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы.

