Ігор Терехов на виступі у Дніпрі. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

У п'ятницю, 21 листопада, у Дніпрі відбувся форум. Він присвячений життю та викликам у прифронтових регіонах.

Про це повідомляється на каналі Асоціації прифронтових міст та громад України.

У Дніпрі пройшов форум прифронтових громад

Захід під назвою "Життя поруч із фронтом: безпека, здоров’я, освіта, соціальна підтримка" організували Асоціація прифронтових міст і громад разом із Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Представники місцевої влади, медичної сфери, освітяни та експерти обговорили шляхи підтримки населення, яке живе під постійною загрозою обстрілів.

Заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай нагадала про щоденну реальність регіону, який регулярно зазнає ударів. Вона підкреслила, що область добре усвідомлює ціну кожної хвилини спокою, адже ворожі атаки спричиняють руйнування житла, цивільної інфраструктури, освітніх і медичних закладів, а останнім часом — і об’єктів енергетики.

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов своєю чергою наголосив на важливості консолідації таких територій.

За його словами, спільна позиція та координація дають змогу ефективніше захищати інтереси мешканців та реагувати на ключові виклики, серед яких безпека, доступ до освіти, охорона здоров’я та соціальна підтримка. Він зазначив, що обмін досвідом та взаємодія з урядом є необхідними для пошуку рішень у складних умовах, у яких живуть прифронтові громади.

Виступ у Дніпрі. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Нагадаємо, що 10 листопада у Страсбурзі відбулася зустріч міського голови Харкова Ігоря Терехова з генеральним секретарем Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Матьє Морі. Під час перемовин сторони приділили особливу увагу питанням відбудови українських регіонів, що постраждали від війни, зокрема прифронтових територій.

До цього Терехов розповів, яким він бачить процес відновлення прифронтових міст.