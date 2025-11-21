Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі провели форум про життя громад поруч із фронтом

У Дніпрі провели форум про життя громад поруч із фронтом

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 21:07
Оновлено: 21:37
У Дніпрі пройшов форум прифронтових громад
Ігор Терехов на виступі у Дніпрі. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

У п'ятницю, 21 листопада, у Дніпрі відбувся форум. Він присвячений життю та викликам у прифронтових регіонах.

Про це повідомляється на каналі Асоціації прифронтових міст та громад України.

Реклама
Читайте також:

У Дніпрі пройшов форум прифронтових громад

Захід під назвою "Життя поруч із фронтом: безпека, здоров’я, освіта, соціальна підтримка" організували Асоціація прифронтових міст і громад разом із Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Представники місцевої влади, медичної сфери, освітяни та експерти обговорили шляхи підтримки населення, яке живе під постійною загрозою обстрілів.

Заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай нагадала про щоденну реальність регіону, який регулярно зазнає ударів. Вона підкреслила, що область добре усвідомлює ціну кожної хвилини спокою, адже ворожі атаки спричиняють руйнування житла, цивільної інфраструктури, освітніх і медичних закладів, а останнім часом — і об’єктів енергетики.

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов своєю чергою наголосив на важливості консолідації таких територій.

За його словами, спільна позиція та координація дають змогу ефективніше захищати інтереси мешканців та реагувати на ключові виклики, серед яких безпека, доступ до освіти, охорона здоров’я та соціальна підтримка. Він зазначив, що обмін досвідом та взаємодія з урядом є необхідними для пошуку рішень у складних умовах, у яких живуть прифронтові громади.

У Дніпрі провели форум про життя громад поруч із фронтом - фото 1
Виступ у Дніпрі. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Нагадаємо, що 10 листопада у Страсбурзі відбулася зустріч міського голови Харкова Ігоря Терехова з генеральним секретарем Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Матьє Морі. Під час перемовин сторони приділили особливу увагу питанням відбудови українських регіонів, що постраждали від війни, зокрема прифронтових територій.

До цього Терехов розповів, яким він бачить процес відновлення прифронтових міст.

Харків українці Дніпро Ігор Терехов війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації