Игорь Терехов на выступлении в Днепре. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

В пятницу, 21 ноября, в Днепре состоялся форум. Он посвящен жизни и вызовам в прифронтовых регионах.

Об этом сообщается на канале Ассоциации прифронтовых городов и общин Украины.

В Днепре прошел форум прифронтовых громад

Мероприятие под названием "Жизнь рядом с фронтом: безопасность, здоровье, образование, социальная поддержка" организовали Ассоциация прифронтовых городов и громад вместе с Днепропетровской областной военной администрацией. Представители местной власти, медицинской сферы, педагоги и эксперты обсудили пути поддержки населения, которое живет под постоянной угрозой обстрелов.

Заместитель председателя Днепропетровской ОВА Ирина Грицай напомнила о ежедневной реальности региона, который регулярно подвергается ударам. Она подчеркнула, что область хорошо осознает цену каждой минуты покоя, ведь вражеские атаки вызывают разрушение жилья, гражданской инфраструктуры, образовательных и медицинских учреждений, а в последнее время и объектов энергетики.

Городской голова Харькова и руководитель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в свою очередь подчеркнул важность консолидации таких территорий.

По его словам, общая позиция и координация позволяют эффективнее защищать интересы жителей и реагировать на ключевые вызовы, среди которых безопасность, доступ к образованию, здравоохранение и социальная поддержка. Он отметил, что обмен опытом и взаимодействие с правительством необходимы для поиска решений в сложных условиях, в которых живут прифронтовые громады.

Выступление в Днепре. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Напомним, что 10 ноября в Страсбурге состоялась встреча городского головы Харькова Игоря Терехова с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори. Во время переговоров стороны уделили особое внимание вопросам восстановления украинских регионов, пострадавших от войны, в частности прифронтовых территорий.

До этого Терехов рассказал, каким он видит процесс восстановления прифронтовых городов.