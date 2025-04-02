Вибухи в Дніпрі увечері 2 квітня - що відомо

У Дніпрі пролунав вибух
У Дніпрі увечері в середу, 2 квітня, пролунав вибух. Росія атакувала місто дронами-камікадзе.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Дніпро 2 квітня
Повітряні сили попереджали мешканців Дніпра про загрозу застосування ударних дронів.
Згодом захисники уточнили, що ворожі БпЛА рухаються на сході Дніпропетровщини й тримають курс на північ.
Зазначимо, що станом на 22:40 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, сьогодні Росія вдарила по Харкову дроном-камікадзе, внаслідок чого постраждали четверо мешканців.
Крім того, під ворожий удар потрапив Кривий Ріг Дніпропетровської області. Там відомо про чотирьох загиблих.
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