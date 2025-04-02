Взрывы в Днепре вечером 2 апреля - что известно

В Днепре прогремел взрыв
В Днепре вечером в среду, 2 апреля, прогремел взрыв. Россия атаковала город дронами-камикадзе.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Днепр 2 апреля
Воздушные силы предупреждали жителей Днепра об угрозе применения ударных дронов.
Позже защитники уточнили, что вражеские БпЛА двигаются на востоке Днепропетровщины и держат курс на север.
Отметим, что по состоянию на 22:40 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, сегодня Россия ударила по Харькову дроном-камикадзе, в результате чего пострадали четверо жителей.
Кроме того, под вражеский удар попал Кривой Рог Днепропетровской области. Там известно о четырех погибших.
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