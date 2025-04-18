Вибухи у Дніпрі 18 квітня зранку

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, зранку 18 квітня. Військові попереджали про пуск ракет росіянами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Дніпрі 18 квітня зранку

"У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 05:10.

Згодом стало відомо про повторні вибухи у місті. Як уточнив власний кореспондент Новини.LIVE, у Дніпрі було щонайменше 5 вибухів, по ворожим ракетам працювали сили ППО.

Приблизно за годину до вибухів військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках, через що була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Потім у проміжку з 05:08 по 05:20, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракет у напрямку Дніпра з півдня.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:16 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що паралельно з вибухами у Дніпрі, росіяни вдарили ракетами по Харкову. В місті зафіксовано влучання по багатоповерховому будинку.

Також ми писали, що цієї ночі звуки вибухів було чути у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами.