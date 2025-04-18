Взрывы в Днепре 18 апреля утром 18 апреля

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, утром 18 апреля. Военные предупреждали о пуске ракет россиянами.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Днепре 18 апреля утром

"В Днепре слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 05:10.

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Впоследствии стало известно о повторных взрывах в городе. Как уточнил собственный корреспондент Новини.LIVE, в Днепре было не менее 5 взрывов, по вражеским ракетам работали силы ПВО.

Примерно за час до взрывов военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях, из-за чего была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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Затем в промежутке с 05:08 по 05:20, в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетах в направлении Днепра с юга.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:16 карта воздушных тревог имеет такой вид.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что параллельно со взрывами в Днепре, россияне ударили ракетами по Харькову. В городе зафиксировано попадание по многоэтажному дому.

Также мы писали, что этой ночью звуки взрывов были слышны в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами.

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